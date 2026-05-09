Орбан покидает пост премьер-министра Венгрии после 16 лет руководства Лидер партии "Тиса" Мадьяр сменит Орбана на посту премьера 9 мая

Москва9 мая Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 мая покинет свой пост после 16 лет пребывания в должности.

Он возглавлял венгерское правительство с 2010 года и стал самым бессменным лидером среди действующих руководителей стран Евросоюза. Его партия "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" вместе с Христианско-демократической народной партией удерживала большинство на выборах в 2014, 2018 и 2022 годах.

Новым главой правительства станет лидер центристской фракции "Тиса" Петер Мадьяр. На парламентских выборах в апреле она получила 141 место из 199, тогда как коалиция Орбана – всего 52 мандата.

Ранее Орбан назвал причину поражения на выборах. По его мнению, главным фактором стала экономическая ситуация, вызванная конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России