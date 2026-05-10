Экс-премьер Венгрии Орбан предостерег Мадьяра от стратегической ошибки Орбан: подчинение Брюсселю станет стратегической ошибкой для Венгрии

Москва10 мая Вести.Если новые власти Венгрии отойдут от патриотизма и полностью подчинятся руководству Евросоюза, то они совершат стратегическую ошибку. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан.

Накануне он дал интервью в подкасте DOPERANO$, который ведет венгерский рэпер Ласло Феши.

Отход от патриотической позиции, капитуляция или подчинение Брюсселю были бы огромной стратегической ошибкой, и Венгрия заплатила бы за это высокую цену заявил Орбан

Он добавил, что новое правительство страны, которое возглавил Петер Мадьяр, должно бороться в Брюсселе за свои права, иначе ЕС будет грабить и попирать Венгрию.

Орбан покинул пост премьер-министра республики 9 мая после 16 лет работы в должности. На выборах его обошел председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр, заручившись поддержкой 140 депутатов парламента.