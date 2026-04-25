Москва25 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре покинет свой пост, сообщил, что принял решение отказаться от депутатского мандата парламента страны, но при этом намерен сохранить за собой руководство партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться заявил Орбан в видеообращении, которое опубликовано на его странице в X

По словам Орбана, сейчас он считает, что нужен не в парламенте, а в работе по реорганизации национального партийного движения.

Орбан также указал, что правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и планирует провести общенациональный съезд в июне. Он отметил, что в случае, если съезд выразит ему доверие, он будет готов взять на себя эту задачу.

Выступая 12 апреля перед сторонниками ФИДЕС, Орбан признал поражение на выборах и охарактеризовал их результаты как "понятные, но болезненные". Он заявил, что партия продолжит служить Венгрии и ее гражданам и "никогда не сдастся".