Орбан пообещал, что его партия не перестанет бороться за власть в Венгрии

Орбан заявил, что его партия не перестанет бороться за власть Орбан пообещал, что его партия не перестанет бороться за власть в Венгрии

Москва13 июн Вести.Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", проигравшая на парламентских выборах 12 апреля и перешедшая в оппозицию, намерена снова бороться за власть в Венгрии. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан.

Я никогда не сдамся заявил Орбан, выступая на съезде партии в будапештском конгресс-центре

Орбан пояснил, что готов и дальше оставаться на посту главы партии и коренным образом изменить ее структуру и программу уже к осени. Среди основных направлений — приближение политики к избирателям, включая молодежь, и также дружелюбие и более активное действие в регионах.

Ранее Орбан признал, что он и его партия допустили серьезные ошибки во время предвыборной кампании, что и привело к их поражению на последних парламентских выборах.