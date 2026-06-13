Москва13 июн Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще на год переизбран председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Переизбрание состоялось на 32-м съезде политического объединения в будапештском конгресс-центре.

Трансляцию вел венгерский информационный портал Index на своем YouTube-канале.

Виктор Орбан переизбран председателем «Фидес». За него проголосовали 729 делегатов, восемь человек воздержались сказал ведущий съезда

Кандидатура Орбана оказалась единственной, выдвинутой участниками съезда. Как заявили соратники бывшего премьера перед началом съезда, только Орбан может обеспечить единство партии и вывести ее из политического кризиса.

Ранее Орбан заявил о намерении проигравшая на парламентских выборах 12 апреля партии снова бороться за власть в Венгрии. Политик заявил, что готов и дальше оставаться на посту главы "Фидес" и уже к осени коренным образом изменить ее структуру и программу. Так, среди основных направлений были выделены приближение политики к избирателям, в том числе молодежи, а также дружелюбие и более активное действие в регионах.