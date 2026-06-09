Партия "Фидес" готовится переизбрать своего лидера Орбана еще на год Венгерская партия "Фидес" допустила переизбрание Орбана председателем на год

Москва9 июн Вести.Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, вероятно, сохранит за собой пост главы правящей партии "Фидес" еще на один год. Как сообщил директор по связям с общественностью партии Берталан Хаваши, соответствующее решение может быть принято на партийном конгрессе в субботу.

По словам представителя партии, Орбан станет единственным претендентом на этот пост.

На конгрессе председателем партии еще на год может быть переизбран Виктор Орбан, который, как ожидается, станет единственным кандидатом на эту должность приводит слова Хаваши агентство MTI

Орбан занимал кресло лидера "Фидеса" с 1993 по 2000 год, а затем бессменно руководил партией с 2003 года.

Хаваши также уточнил, что на предстоящем конгрессе ожидаются предложения по обновлению всей партийной структуры. В руководство войдут представители от каждой из 20 областей страны, лидеры фракций в национальном и Европарламенте, а также избранные конгрессом председатель и четверо его заместителей. Кроме того, на следующей неделе Орбан планирует встретиться в Брюсселе с представителями основанной им европейской фракции "Патриоты за Европу".

По итогам прошедших 12 апреля парламентских выборов партия "Тиса" получила 141 место из 199, в то время как альянс "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" собрал 52 мандата. После Орбан покинул пост премьер-министра, уступив его лидеру партии "Тиса" Петеру Мадьяру.