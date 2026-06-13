Экс-премьер Венгрии Орбан признал ошибки своей партии в предвыборной кампании Орбан: партия "ФИДЕС" совершила серьезные ошибки в предвыборной компании

Москва13 июн Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что он и его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" допустили серьезные ошибки во время предвыборной кампании, что в итоге стоило им поражения на последних парламентских выборах.

Съезд партии, который проходит в Будапеште 13 июня, принял резолюцию, включающую 10 заявлений по итогам выборов. Орбан отметил, что его партия "не замечала преимуществ оппонента и не стала корректировать свою предвыборную стратегию".

По словам политика, "ФИДЕС" недооценил высокую явку и ресурсы мобилизации сторонников партии "Тиса" и "не смог дать ответ на развернутую против него кампанию ненависти".

Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи. Алгоритмы, управляемые из-за рубежа, отдавали приоритет всему, что служило смене правительства. Наши предупреждения об угрозе войны были нейтрализованы признал Орбан

Ранее 13 июня новый премьер Венгрии Петер Мадьяр выступил с разоблачением "Фидес", обвинив правительство Орбана во лжи в вопросах миграционной политики.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля и завершились победой "Тисы". Партия сформировала новое правительство во главе с Мадьяром, а Орбан покинул пост премьер-министра, который занимал непрерывно с 2010 года.