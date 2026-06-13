Мадьяр обвинил Орбана во лжи в вопросе миграционной политики Венгрии Мадьяр: правительство Орбана врало по вопросам миграции

Москва13 июн Вести.Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном во лжи избирателям в вопросе миграции. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Будапеште.

По его словам, Орбан публично отказывался от европейского миграционного пакта, однако на деле начал строить лагерь для беженцев недалеко от границы с Австрией.

Правительство Орбана часто лгало по многим вопросам, включая экономическую ситуацию, социальную обстановку в стране и российско-украинскую войну, но была и другая тема. Это тема нелегальной миграции сказал Мадьяр

Новый премьер подчеркнул, что, с одной стороны, правительство Орбана хотело выполнить требования Суда ЕС по созданию соглашения по миграции, а с другой - намеревалось "держать в страхе соседнюю Австрию" и "шантажировать Брюссель".

В результате протестов общественности в области Дьер-Мошон-Шопрон, где должен был располагаться лагерь, кабмин решил "намеренно обострить политический конфликт по вопросам миграции". Такие действия бывшего венгерского правительства Мадьяр назвал "одной из самых больших афер" и "политической мистификацией" Орбана.

Ранее сообщалось, что Мадьяр намеревается открыть одну из "самых громких афер" Орбана.