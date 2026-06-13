Москва13 июнВести.Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал внеочередную пресс-конференцию, на которой намерен представить компромат на прошлое правительство страны, возглавляемое Виктором Орбаном.
По словам Мадьяра, информация, которая будет обнародована, сведет на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", где планируется сохранить за Орбаном пост ее председателя.
В субботу в 9 утра я проведу внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана. Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смыслнаписал премьер-министр в соцсети Х
Мадьяр подчеркнул, что "те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем".
12 мая в Венгрии сформировалось новое правительство во главе с Петером Мадьяром, который вместе со своей партией "Тиса" одержал победу на парламентских выборах в апреле.
Ранее в Будапеште прошел митинг против Мадьяра в связи с его требованиями об отставке президента Венгрии Тамаша Шуйока.
В начале июня были в Венгрии были обнародованы декларации, и оказалось, что Мадьяр в разы богаче Орбана.