Москва13 июн Вести.Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал внеочередную пресс-конференцию, на которой намерен представить компромат на прошлое правительство страны, возглавляемое Виктором Орбаном.

По словам Мадьяра, информация, которая будет обнародована, сведет на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", где планируется сохранить за Орбаном пост ее председателя.

В субботу в 9 утра я проведу внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана. Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл написал премьер-министр в соцсети Х

Мадьяр подчеркнул, что "те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем".

12 мая в Венгрии сформировалось новое правительство во главе с Петером Мадьяром, который вместе со своей партией "Тиса" одержал победу на парламентских выборах в апреле.

Ранее в Будапеште прошел митинг против Мадьяра в связи с его требованиями об отставке президента Венгрии Тамаша Шуйока.

В начале июня были в Венгрии были обнародованы декларации, и оказалось, что Мадьяр в разы богаче Орбана.