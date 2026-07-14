Орбан: Венгрия окажет сопротивление Мадьяру, если президента отправят в отставку

Венгрия будет сопротивляться действиям Мадьяра, предупредил Орбан Орбан: Венгрия окажет сопротивление Мадьяру, если президента отправят в отставку

Москва14 июл Вести.Венгрия окажет сопротивление премьер-министру республики Петеру Мадьяру, если он решит насильственно отстранить от должности венгерского президента Тамаша Шуйока. Об этом заявил бывший глава правительства Венгрии и лидер партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан.

На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) он разместил черно-белый портрет Мадьяра и подписал: "Демократическая Венгрия. 1990-2026".

Если президента республики насильственно отстранят от должности, то Венгрия получит право на сопротивление. И мы будем его оказывать написал Орбан

Ранее парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую среди прочего возможность отстранения президента и ограничение сроков пребывания депутатов в должности.