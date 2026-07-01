Magyar Nemzet: в случае провала Мадьяра Орбан может вернуться к власти в Венгрии

Magyar Nemzet: радикальная политика Мадьяра в Венгрии может вернуть Орбана Magyar Nemzet: в случае провала Мадьяра Орбан может вернуться к власти в Венгрии

Москва1 июл Вести.Чрезмерно радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана. Об этом написала газета Magyar Nemzet.

В публикации отмечается, что одна из структур Джорджа Сороса, Human Rights Watch (внесена в перечень нежелательных организаций в РФ), озабочена тем, как обстоят дела в Венгрии.

Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий подрывают верховенство закона… Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу планы глобалистских структур на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана сообщает издание

Ранее парламент Венгрии ограничил период пребывания премьер-министра на должности двумя сроками. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, новый закон теперь запрещает премьеру занимать пост более восьми лет. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это решение парламента Венгрии "смешным и нелепым".