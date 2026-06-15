Парламент Венгрии запретил избираться на пост премьера больше двух раз

Парламент Венгрии ограничил срок полномочий премьера до восьми лет Парламент Венгрии запретил избираться на пост премьера больше двух раз

Москва15 июн Вести.Парламент Венгрии ограничил период пребывания премьер-министра на должности двумя сроками, заявил действующий глава правительства республики Петер Мадьяр.

Он пояснил, что новый закон запрещает премьеру занимать пост более восьми лет.

Парламент только что принял это. Отныне в Венгрии премьер-министр может занимать пост не более двух сроков написал Мадьяр в соцсети X

Ранее парламент Венгрии одобрил сокращение зарплат главы правительства, министров, руководства парламента и депутатов. Таким образом, доход Мадьяра снизится вдвое, а зарплаты большинства других высокопоставленных чиновников и депутатов будут уменьшены на 40%.