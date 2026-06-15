Москва15 июнВести.Парламент Венгрии ограничил период пребывания премьер-министра на должности двумя сроками, заявил действующий глава правительства республики Петер Мадьяр.
Он пояснил, что новый закон запрещает премьеру занимать пост более восьми лет.
Парламент только что принял это. Отныне в Венгрии премьер-министр может занимать пост не более двух сроковнаписал Мадьяр в соцсети X
Ранее парламент Венгрии одобрил сокращение зарплат главы правительства, министров, руководства парламента и депутатов. Таким образом, доход Мадьяра снизится вдвое, а зарплаты большинства других высокопоставленных чиновников и депутатов будут уменьшены на 40%.