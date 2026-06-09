Москва9 июн Вести.Парламент Венгрии утвердил сокращение зарплат премьер-министра Петера Мадьяра, министров, руководства парламента и депутатов. Об этом сообщило издание Clash Report.

Так, согласно опубликованным данным, доход Мадьяра сократится с 7,8 млн форинтов в месяц (1,79 млн рублей) до 3,8 млн форинтов (874 тыс. рублей).

Парламент Венгрии одобрил значительное сокращение зарплат премьер-министра, министров, лидеров парламентских фракций и депутатов пишет Clash Reportв соцсети X

Уточняется, что зарплаты большинства других высокопоставленных чиновников и депутатов будут сокращены на 40%.

7 июня напротив президентского дворца в Венгрии прошел митинг против действий Мадьяра. Протестующие выступают в поддержку президента страны Тамаша Шуйока.