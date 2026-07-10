Москва10 июл Вести.В столице Венгрии прошел многотысячный митинг против инициативы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил внести поправку в конституцию, предусматривающую отставку президента страны Тамаша Шуйока. Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под девизом "Остановим произвол". Участники акции выкрикивали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и активно выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану.

Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак заявил присутствовавший на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер

4 июля премьер-министр Петер Мадьяр объявил о том, что Кабинет министров Венгрии внес в парламент проект поправки в конституцию, которая прекращает полномочия президента Тамаша Шуйока. По словам главы правительства, нынешний президент больше не может оставаться на посту, так как не исполняет обязанности и помогал предыдущим властям страны.

Ранее стало известно, что бывший президент Венгрии Янош Адер намерен подать в суд на Мадьяра по обвинению в клевете. Экс-глава государства потребует защиты своих чести и достоинства, а также опровержения порочащих его сведений. Мадьяр обвинил его в том, что Адер в 2018 году возил свою семью якобы за государственный счет в США, где вместе с дочерью совершил экскурсию на вертолете над Нью-Йорком, а также посетил Диснейленд. По сведениям венгерского премьера, эта поездка обошлась налогоплательщикам Венгрии в более чем 150 тысяч евро. Адер назвал эти заявления ложью и подчеркнул, что государство не оплачивало расходы его семьи во время пребывания в США, они были оплачены самостоятельно.