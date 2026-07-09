Москва9 июл Вести.Бывший президент Венгрии Янош Адер заявил, что подаст судебный иск против премьер-министра страны Петера Мадьяра по обвинению в клевете. Экс-глава государства потребует защиты своих чести и достоинства, а также опровержения порочащих его сведений.

Речь идет о заявлении Мадьяра о том, что Адер в 2018 году возил свою семью якобы за государственный счет в США, где вместе с дочерью совершил экскурсию на вертолете над Нью-Йорком, а также посетил Диснейленд. По сведениям венгерского премьера, за эту поездку налогоплательщики Венгрии заплатили свыше 150 тысяч евро (боле 12,9 млн рублей).

Сам Адер назвал эти заявления ложью. По словам экс-президента, государство не оплачивало расходы его семьи во время пребывания в США, они оплатили их самостоятельно.

Встретимся в суде написал он в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее Адер раскритиковал предложение Мадьяра, что отстранение главы государства Тамаша Шуйока путем изменения Конституции является нарушением принципов правового государства и несет угрозу серьезных социальных потрясений. По его словам, подобная инициатива создает опасные правовые прецеденты. Кроме того, как заметил Адер, она подрывает фундаментальные основы верховенства закона.