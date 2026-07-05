Орбан обвинил Мадьяра в стремлении установить в Венгрии авторитарную власть Орбан: Мадьяр стремится установить в Венгрии авторитарное правление

Москва5 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стремится к установлению в стране авторитарного правления. Об этом в соцсетях заявил бывший премьер страны Виктор Орбан.

Виктор Орбан и его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" поддержали заявление бывшего президента страны Яноша Адера о том, что предложение Петера Мадьяра об отстранении действующего главы Венгрии Тамаша Шуйока путем изменения Конституции является нарушением принципов правового государства и несет угрозу серьезных социальных потрясений.

Янош Адер встал на защиту верховенства закона. Спокойно, разумно. А то, что произошло после этого, стало очевидно для всех. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к авторитаризму. Именно к этому движется правительство "Тисы". Не допустим этого написал Орбан

1 июня Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно уйти в отставку.

В июле Кабинет министров Венгрии внес в парламент проект поправки в конституцию, которая прекращает полномочия президента Тамаша Шуйока. Петер Мадьяр заявил, что нынешний президент больше не может оставаться на посту, так как не исполняет обязанности и помогал предыдущим властям страны.