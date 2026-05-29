Премьер Венгрии снова призвал президента покинуть пост до конца недели

Москва29 мая Вести.Венгерский премьер Петер Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Информацию об этом опубликовало издание The Guardian.

По его данным, Мадьяр заявил Шуйоку, что тому следует уйти в отставку до воскресенья, 31 мая.

В материале сказано, что по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фен дер Ляйен Мадьяр снова выступил с критикой в адрес лидера Венгрии и напомнил ему, что в случае несогласия с отставкой новое венгерское правительство может попытаться убрать его с поста само.

Пресс-служба дворца Шандора - официальной резиденции главы государства - сообщила, что Шуйок отказался уходить в отставку и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ними конфликту.

Призывы … , которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, создают крайне противоречивую ситуацию в существующем конституционном порядке говорится в сообщении

После победы на выборах Мадьяр уже заявлял, что президенту Венгрии и нескольким чиновникам следует в отставку до конца мая.