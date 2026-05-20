Президент Венгрии публично отказался уходить в отставку по воле Мадьяра

Москва20 мая Вести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок публично отказался уходить в отставку, к которой его призывал премьер Венгрии Петер Мадьяр, сообщила сербская газета "Политика".

Шуйок подчеркнул, что его обязанности определяются венгерской конституцией и присягой, а не политическими ожиданиями или изменениями в органах власти страны.

Я дал присягу соблюдать Конституцию и защищать конституционный порядок, и эта присяга обязывает меня по отношению к большинству, меньшинству и всему политическому сообществу сказал Шуйок

Он добавил, что намерен продолжать занимать пост, пока ему это позволяет закон.

9 мая Петер Мадьяр заявил, что Тамаш Шуйок должен уйти в отставку до 31 марта вместе с другими государственными деятелями, получившими свои посты во времена правления Виктора Орбана.

Шуйок, в ответ, подчеркивал, что не собирается выполнять требования нового лидера Мадьяра.