Мадьяр отказался переезжать в резиденцию Орбана Мадьяр отказался от использования резиденции Орбана и перенес свой офис

Москва13 мая Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не намерен переезжать в прежнюю государственную резиденцию. Об этом он сообщил на страницах в своих социальных сетях.

В качестве служебного автомобиля Мадьяр планирует использовать автомобиль Skoda Superb, на котором ездил по венгерским городам в ходе своего предвыборного тура.

Я не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию написал Мадьяр в соцсети X

Он уточнил в соцсети Facebook (запрещена в РФ), что резиденция премьер-министра и место проведения заседаний правительства теперь будут находиться на улице Конституции в Будапеште, в здании, в котором ранее располагалось министерство строительства и транспорта.

Как заметил Мадьяр, это здание находится "в нескольких шагах от парламента". Он также назвал символичным, что канцелярия премьер-министра теперь будет на улице Конституции.

12 мая в Венгрии было создано новое правительство во главе с премьер-министром Петером Мадьяром, который вместе со своей партией "Тиса" одержал победу на парламентских выборах 12 апреля. Указ об этом подписал президент страны Тамаш Шуйок.