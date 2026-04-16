Мадьяр отказался от работы в роскошной резиденции Орбана Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр отказался работать в кабинете Орбана

Москва16 апр Вести.Глава выигравшей парламентские выборы венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр не будет работать в резиденции своего предшественника Виктора Орбана. Соответствующее заявление Мадьяр сделал на своей странице в соцсети X.

В период правления партии "Тиса" канцелярия премьер-министра не будет располагаться в Кармелитском монастыре в Замковом районе, который Виктор Орбан обустроил для себя говорится в публикации

Будущий премьер добавил, что он и его команда будут работать в одном из зданий министерств в Будапеште неподалеку от парламента.

Агентство Bloomberg пишет, что этим шагом политик отверг знаковый проект уходящего премьера Орбана, потратившего на реконструкцию 300-летнего замка почти 200 млрд форинтов (около 650 млн долларов). Советник Мадяра Золтан Танач утверждает, что Кармелитский монастырь якобы "стал символом тщеславной, деспотичной власти". По его словам, правильная власть выглядит иначе.

Кармелитский монастырь - это исторический комплекс в Замковом квартале (1-й район), который был возведен в XVIII веке. С 2019 года в этом комплексе была официальная резиденция премьер-министра Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, победителем была объявлена партия "Тиса".