Москва24 мая Вести.Премьер Венгрии Петер Мадьяр открыл для публики официальную резиденцию своего предшественника Виктора Орбана, сообщило агентство РИА Новости.

Резиденцией Орбана и его правительства в 2019-2026 годах было здание монастыря кармелитов XVIII века в западной части Будапешта. Мадьяр после прихода к власти решил перенести офис правительства в восточную часть города, ближе к зданию парламента, а в старой резиденции проводить экскурсии.

В ходе показов туристам демонстрируют кабинет Орбана, а также спальню размером всего шесть квадратных метров, где помещаются лишь кровать, тумбочка и шкаф.

Также в экскурсию входит посещение зала заседаний венгерского правительства, помещений для переговоров и пресс-конференций, правительственной библиотеки с редкими изданиями, террасы и балкона с панорамным видом на Дунай и венгерскую столицу.

Экскурсии вызвали у венгров большой интерес, все доступные сеансы бронируют за несколько минут после начала регистрации. При этом Мадьяр не уточнял, как долго будут доступны экскурсии и станет ли монастырь кармелитов официальным музеем.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что хочет понизить зарплату себе, а также другим венгерским политикам и депутатам. Премьер полагает, что подобное сокращение позволит экономить сумму, сравнимую с годовым бюджетом Венгрии.