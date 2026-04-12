Москва12 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на парламентских выборах, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны.

Он посетил избирательный участок в начальной школе, расположенной рядом с его домом в 12-м районе Будапешта.

На голосование Орбан пришел вместе с супругой Анико Леваи. Перед тем как опустить бюллетени в урну, они позировали фотографам, после чего премьер пообщался с журналистами.

Как и на предыдущих выборах, глава правительства прибыл на участок на личном автомобиле в сопровождении службы безопасности.

На парламентских выборах в Венгрии решится, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего партнера "Христианско-демократическая народная партия" или победу одержит оппозиционная партия "Тиса".

Венгерский новостной портал Index.hu сообщал, что явка на выборах в воскресенье к 9.00 (10.00 мск) достигла 16,89%, что является рекордным показателем для такого времени.