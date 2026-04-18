Москва18 апрВести.Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, составила рекордные 79,56%, сообщил Национальный избирательный офис страны.
Там уточнили, что свой голос отдали почти 5,988 миллиона человек из 7,5 миллионов, имеющих право участвовать в выборах. Аналогичный показатель на выборах 2022 года составлял 70,2%.
Окончательные итоги парламентских выборов должны быть опубликованы вечером субботы, 18 апреля. По предварительным данным, оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получает 141 место из 199, альянс "ФИДЕС" и "Христианско-демократической народной партии" – 52 места.
Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение. Он также заявил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.
Накануне газета Politico узнала о причинах поражения Орбана на выборах.