Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила 79,56% Избирком Венгрии: итоговая явка на парламентских выборах составила 79,56%

Москва18 апр Вести.Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, составила рекордные 79,56%, сообщил Национальный избирательный офис страны.

Там уточнили, что свой голос отдали почти 5,988 миллиона человек из 7,5 миллионов, имеющих право участвовать в выборах. Аналогичный показатель на выборах 2022 года составлял 70,2%.

Окончательные итоги парламентских выборов должны быть опубликованы вечером субботы, 18 апреля. По предварительным данным, оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получает 141 место из 199, альянс "ФИДЕС" и "Христианско-демократической народной партии" – 52 места.

Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение. Он также заявил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.

Накануне газета Politico узнала о причинах поражения Орбана на выборах.