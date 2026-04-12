Москва12 апрВести.Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии после обработки 53,45% голосов. Это следует из данных на сайте венгерского Национального избирательного офиса.
К настоящему момент "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством действующего премьер-министра Виктора Орбана, предварительно, получает 56 мест.
У партии "Наша родина" семь мест.
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы, в ходе которых будут избраны 199 депутатов. Избирательные участки на выборах закрылись в 20.00 по московскому времени.