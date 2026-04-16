Орбан признался, что лечился "трудотерапией" после поражения на выборах Орбан: после выборов чувствовал боль и пустоту, теперь применяет "трудотерапию"

Москва16 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился переживаниями после итогов парламентских выборов, отметив, что испытал сильную боль в день голосования, а наутро — ощущение пустоты, от которого теперь избавляется с помощью интенсивной работы.

Если вы спросите меня о моих чувствах, я могу сказать, что я чувствовал боль и пустоту​​​. В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить ее заявил Орбан в беседе с порталом Patriota

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,9% бюллетеней партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра уверенно лидирует над "Фидес" Орбана. "Тиса" завоюет 136 из 199 мандатов, обеспечив себе конституционное большинство, а "Фидес" получит 57 мест. Финальные итоги, включая голоса из-за рубежа, утвердят не позднее вечера 18 апреля.