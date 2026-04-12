Орбан признал поражение на выборах в Венгрии и поздравил партию "Тиса" с победой

Москва12 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками и признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии.

Орбан поздравил с победой оппозиционную партию "Тиса".

После обработки более 50% голосов партия "Тиса" получает две трети мест в парламенте.

Итоги выборов еще не подведены, но они болезненны и ясны для нас. Ответственность и возможность управлять страной нам не предоставлены. Я поздравляю победившую партию заявил Орбан

В свою очередь глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Орбан поздравил его по телефону.

Премьер-министр Виктор Орбан только что позвонил, чтобы поздравить нас с победой отметил Мадьяр

В Венгрии 12 апреля прошли парламентские выборы, избиратели выбрали 199 депутатов. Явка на выборах составила свыше 70%. Избирательные участки закрылись в 20.00 по московскому времени.