В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

Москва12 апр Вести.Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20​​​.00 мск).

Явка по состоянию на 18​​​.00 мск составила 74,23% и стала рекордной, превысив итоги 2022 года. Тогда к этому времени она значилась на уровне 62,92%.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы, в ходе которых будут избраны 199 депутатов.

Итоги выборов покажут, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее партнера "Христианско-демократической народной партии", или победу одержит оппозиционная партия "Тиса".