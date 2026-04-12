Москва12 апрВести.Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).
Явка по состоянию на 18.00 мск составила 74,23% и стала рекордной, превысив итоги 2022 года. Тогда к этому времени она значилась на уровне 62,92%.
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы, в ходе которых будут избраны 199 депутатов.
Итоги выборов покажут, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее партнера "Христианско-демократической народной партии", или победу одержит оппозиционная партия "Тиса".