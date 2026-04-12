Более 8 млн венгров голосуют на парламентских выборах в воскресенье

Москва12 апр Вести.В воскресенье утром, 12 апреля, в Венгрии открылись избирательные участки для проведения парламентских выборов, подтвердили в Национальном избирательным бюро.

Голосование началось в 6.00 по местному времени (7.00 мск).

Жители страны изберут 199 депутатов. Распределение мест в парламенте будет происходить по смешанной системе - 106 мандатов разыграют в одномандатных округах по мажоритарному принципу, остальные 93 распределят пропорционально между партиями, преодолевшими барьер в 5% по партийным спискам.

По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона венгерских граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

На предстоящих выборах решится, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего партнера "Христианско-демократическая народная партия" или же победу одержит оппозиционная партия "Тиса". Лидер "Тисы" Петер Мадьяр выступает за более тесную интеграцию с Евросоюзом и НАТО.

В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двуххвостой собаки".