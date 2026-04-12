Москва12 апр Вести.Явка на выборах в парламент Венгрии к 9.00 (10.00 мск) достигла 16,89%, что является рекордным показателем для такого времени. Об этом пишет венгерский новостной портал Index.hu.

Уточняется, что явка остается высокой после утреннего пика в 3,46% в 7.00 (8.00 мск).

Согласно последним данным Национального избирательного бюро, к 9.00 утра проголосовали 16,89% из 8 115 484 имеющих право голоса избирателей, а общее число проголосовавших на данный момент составляет 1 271 768 человек говорится в сообщении

На парламентских выборах 2022 года явка к 9.00 составляла 10,31%, а в 2018 году - 13,17% к тому же времени.

В воскресенье граждане Венгрии изберут 199 депутатов. На выборах решится, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего партнера "Христианско-демократическая народная партия" или же победу одержит оппозиционная партия "Тиса".