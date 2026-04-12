Москва12 апр Вести.Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 18​​​.00 мск составила 74,23%. Это следует из данных, опубликованных на сайте венгерского Национального избирательного офиса.

По последней информации, к этому времени проголосовали более 5,5 миллиона человек. Отмечается, что явка в 74,23% стала рекордной и превысила итоги 2022 года, когда к 18.00 она составляла 62,92%.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. По их итогам станет понятно, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее партнера "Христианско-демократической народной партии" или же победу одержит оппозиционная партия "Тиса".

По мнению посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, Европа после выборов в Венгрии, возможно, попробует силовым путем дожать республику.