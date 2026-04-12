Москва12 апр Вести.Европа после выборов в Венгрии, возможно, захочет силовым путем дожать республику, чтобы она беспрекословно подчинилась, заявил в эфире "Соловьёв LIVE" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его мнению, сейчас для парламентских выборов в Венгрии наступил решающий момент.

Когда будут провозглашаться результаты, хотя бы предварительные, вот здесь уже нужно будет внимательно смотреть, как будут вести себя стороны. То есть сорвется ли Европа с цепи и начнет ломать все подряд, пытаясь уже если не демократическим, то силовым способом добить Венгрию, прижать ее к себе и втянуть в свои игрища для того, чтобы она просто беспрекословно подчинялась сказал Мирошник

В России, добавил дипломат, внимательно следят за ситуацией. Количество нарушений на выборах в венгерский парламент будет достаточно большим и провести их "чисто" вряд ли возможно, особенно с учетом отправки в республику тех, кто имеет опыт в организации протестов на Украине, считает он.

Мирошник также заявлял, что Украина "грязными башмаками" полезла в политику Венгрии. Он напомнил, что в республику для организации протестов были отправлены серьезно подготовленные люди, имеющие такой практический опыт в протестах на Украине.

Парламентские выборы в Венгрии начались утром в воскресенье, 12 апреля. Как ожидается, свои голоса на них могут отдать более 8,12 миллиона венгерских граждан как внутри страны, так и за границей.