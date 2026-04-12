Мирошник: у Венгрии сейчас серьезное испытание, против нее ополчилась вся Европа

Москва12 апр Вести.Венгрия проходит через серьезное испытание, против нее ополчилась вся Европа. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мы с большим вниманием следим за тем, что происходит сейчас и в Будапеште, и на всей территории Венгрии, потому что это очень серьезное испытание. Испытание, которое только слепой не видит, что сейчас против [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, против его партии "Фидес", вообще против венгерских жителей... ополчилась вся Европа, точнее, европейская элита сказал Мирошник

Он добавил, что главный конкурент Орбана на парламентских выборах – лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который является проевропейским политиком.

Венгрия будет исполнять беспрекословно любые пожелания Брюсселя, либо же Венгрия будет жить или строить свою политику, исходя из своих национальных интересов. Вот ни много ни мало заключил дипломат

Парламентские выборы в Венгрии стартовали утром 12 апреля.