Политолог Рар: ЕС усилит конфронтацию с РФ после парламентских выборов в Венгрии

Москва13 апр Вести.Евросоюз продолжит конфронтацию с Москвой и нарастит поддержку Киева после победы оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, Будапешт станет полноценным последователем внешнеполитического курса Евросоюза.

Тревожно то, что теперь европейцы могут пойти через усиление Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией написал Рар в своем Telegram-канале

После поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах единственным оппонентом ЕС остается премьер Словакии Роберт Фицо, однако ему скоро "выкрутят руки".

Глава победившей на парламентских выборах оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Будапешт восстановит свое полноправное участие в ЕС и НАТО. Он также призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.