Москва13 апрВести.Итоги парламентских выборов в Венгрии, которые прошли накануне, ускорят крах Европейского союза (ЕС). Таким мнением спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию о ходе парламентских выборов в Венгрии, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса".
Это только ускорит крах ЕС. Через четыре месяца проверьте, прав ли янаписал Дмитриев
Венгерский премьер Виктор Орбан по итогам предварительного подсчета голосов признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии. Орбан отметил болезненность подведенных результатов, хоть они и пока не несут окончательный характер. Он также поздравил партию "Тиса".
Между тем глава глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. По его мнению, предыдущее правительство подорвало демократию в стране.