Итоги парламентских выборов в Венгрии, которые прошли накануне, ускорят крах Европейского союза (ЕС). Таким мнением спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию о ходе парламентских выборов в Венгрии, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса".

Это только ускорит крах ЕС. Через четыре месяца проверьте, прав ли я написал Дмитриев

Венгерский премьер Виктор Орбан по итогам предварительного подсчета голосов признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии. Орбан отметил болезненность подведенных результатов, хоть они и пока не несут окончательный характер. Он также поздравил партию "Тиса".

Между тем глава глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. По его мнению, предыдущее правительство подорвало демократию в стране.