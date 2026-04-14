Москва14 апр Вести.В Венгрии столкнулись интересы США и НАТО, а лидеру победившей там на выборах партии "Тиса" Петеру Мадьяру не хватает политического опыта. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса" во главе с ее лидером Петером Мадьяром. Партия "ФИДЕС" премьер-министра страны Виктора Орбана выборы проиграла.

Маленькая Венгрия стала камнем преткновения в большой политике только потому, что там сошлись интересы Трампа, и Вэнс прилетал, но там столкнулась НАТО внутри. И что они там расползаются, для нас только хорошо, что они там спорят и не договариваются - тоже хорошо заявил Зюганов

По мнению лидера КПРФ, новое руководство Венгрии не откажется от поставок энергоресурсов из России, а также от достройки АЭС в городе Пакш, где российская госкорпорация "Росатом" возводит два новых энергоблока.

Я думаю, и новый [лидер], которого избрали, далеко не откажется от тех заказов на нефтегазовые ресурсы, которые им крайне нужны. В том числе и с атомной станцией сказал Зюганов

По его мнению, Петеру Мадьяру - лидеру победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" - не хватает политического опыта.

Пропихнули, но команды у нового нет, опыта достаточного нет. А новое поколение сейчас травмируют, начиная от интернета, и впихивают всякие ложные представления отметил Зюганов

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ИС "Вести": в Кремле надеются, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр с приходом к власти станет более прагматичным.