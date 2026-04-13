Москва13 апр Вести.Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии показала ограниченность влияния США на европейскую политику. Такое мнение ИС "Вести" высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.

Главным пострадавшим от этого исхода является Дональд Трамп, который активно инвестировал свой личный политический капитал в поддержку [Виктора] Орбана. Прямо перед выборами в Будапешт прилетал вице-президент Соединенных Штатов Вэнс, который тоже говорил, что нужно, чтобы Венгрия поддержали Орбана. То, что Орбан проиграл, причем проиграл с солидным отрывом от "Тиса", говорит о том, что подобного мягкого обаяния администрации Трампа в отношении Европы и европейцев на самом деле нет заявил эксперт

Суслов считает, что поражение "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах является показательным сигналом.

Европейская идентичность оказалась более важной и решающей, нежели чем дружественность к МАГА-движению. И это означает, что в принципе политическое и идеологическое воздействие Соединенных Штатов и администрации Трампа на Европу очень ограничено, отчасти носит контрпродуктивный обратный характер заметил он

Накануне, 12 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками и признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии.

Глава победившей на парламентских выборах оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе и НАТО.