Politico: смена власти в Венгрии не отменяет курса на национальный консерватизм

Москва14 апр Вести.Победа оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии не означает отказа страны от курса национального консерватизма, который вызывал обеспокоенность в Евросоюзе. К такому выводу приходит европейское издание Politico.

Вместе с тем, как отмечает издание, и в Брюсселе, и в окружении лидера "Тисы" Петера Мадьяра усматривают возможность для перезагрузки отношений между Венгрией и ЕС. По оценке Politico, нынешний уровень взаимной симпатии и готовности к диалогу может оказаться пиковым, что создает предпосылки для переосмысления взаимодействия сторон — несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов.

На выборах 12 апреля "Тиса" одержала убедительную победу, получив 138 из 199 мест в Государственном собрании — однопалатном парламенте Венгрии, по данным национального избирательного бюро. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз".