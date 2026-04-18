Партия "Тиса" по итогам выборов получила 141 место из 199 в парламенте Венгрии

Москва18 апр Вести.Венгерская оппозиционная партия "Тиса" под руководством евродепутата Петера Мадьяра одержала уверенную победу на парламентских выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Такие данные обнародовало Национальное избирательное бюро (NVI) после завершения подсчета всех 100% голосов избирателей.

Главный соперник "Тисы" - правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - согласно официальным данным, получили всего лишь 52 депутатских мандата.

Праворадикальная партия "Наша родина" под руководством Ласло Тороцкаи сохранила за собой шесть мандатов.

Остальные политические силы не сумели преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.

Ранее Мадьяр заявил, что намерен конституционно ограничить власть премьер-министра страны.

Парламентские выборы состоялись в Венгрии 12 апреля. Нового премьера страны назначат на первом заседании обновленного парламента. Венгерский лидер назовет точную дату. Предположительно, заседание пройдут в мае.