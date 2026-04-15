Москва15 апр Вести.Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что хотел бы конституционно ограничить власть премьер-министра страны.

Заявление Мадьяра прозвучало на пресс-конференции после переговоров с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Его слова приводят РИА Новости.

Я сказал ему (президенту Венгрии. – Прим. ред.), что лично я, как будущий премьер-министр, был бы рад, если бы мы смогли еще больше ограничить полномочия венгерского премьер-министра с помощью системы сдержек и противовесов заявил Мадьяр

Он добавил, что в ходе встречи также обсуждались возможные изменения в конституции, направленные на расширение полномочий президента. В частности, речь шла о введении прямых выборов главы государства. В настоящее время президент в Венгрия избирается парламентом.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. На митинге в Будапеште он также отметил, что примет меры по укреплению демократии и независимости страны, которые, по его мнению, были подорваны предыдущим правительством Венгрии.