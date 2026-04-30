Москва30 апр Вести.Лидер победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который, как ожидается, станет новым премьер-министром республики, заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства на Украине до начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Мадьяр озвучил свою позицию на встрече с председателем Европейского совета Антониу Кошта. В числе ключевых требований – обеспечение более широкого доступа представителям венгерского меньшинства к образованию на родном языке.

Отмечается, что позиция Мадьяра частично совпадает с курсом действующего главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который ранее также поднимал вопросы защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Ранее стало известно, что Мадьяр будет добиваться от ЕС восстановления доступа к миллиардам долларов замороженной помощи.