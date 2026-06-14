Премьер Венгрии Мадьяр: вступление Украины в ЕС будет сложным и долгим

Премьер Венгрии Мадьяр предупредил Украину о сложном и долгом пути в ЕС Премьер Венгрии Мадьяр: вступление Украины в ЕС будет сложным и долгим

Москва14 июн Вести.Процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в России).

Вместе с этим глава правительства подчеркнул, что в случае невыполнения Киевом своих обязательств процесс может быть приостановлен.

Мадьяр подтвердил, что Венгрия сняла свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС после достижения соглашения о восстановлении прав проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства.

Украина официально включила положения… двустороннего соглашения в свой план действий... Это означает, что выполнение украинских обязательств, включенных в венгерско-украинское юридическое соглашение о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, теперь будет соответствовать ожиданиям ЕС отметил политик

Мадьяр добавил, что выполнение этих обязательств будет находиться под постоянным контролем Европейской комиссии и Евросовета.

Мадьяр подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера — это лишь начальный этап долгого и сложного пути. Он привел пример Черногории, процесс вступления которой в ЕС начался в 2012 году.

Ранее правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана отмечало, что с 2015 года этнические венгры в Закарпатье лишены ряда прав, включая использование родного языка в культуре и образовании.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня 2025 года Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое открывало путь к началу переговоров о ее вступлении в сообщество.

13 июня новое венгерское правительство во главе с Мадьяром одобрило начало переговоров по вопросу о вступлении Украины в состав общеевропейского объединения. Ожидается, что консультации пройдут 15 июня.