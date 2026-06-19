Москва19 июнВести.Будапешт настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза (ЕС) пункта об ускоренном вступлении Украины в сообщество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.
Он отметил, что декларация была значительно доработана на основе венгерских предложений
Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непростонаписал Мадьяр
Ранее он рассказал, что Венгрия испытывает сомнения в вопросе вступления Украины в Европейский союз в то время, как позиции других стран-участниц объединения расходятся.
До этого Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным.