Мадьяр добился удаления из декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины Мадьяр добился отмены пункта в декларации ЕС об ускоренном вступлении Украины

Москва19 июн Вести.Будапешт настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза (ЕС) пункта об ускоренном вступлении Украины в сообщество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.

Он отметил, что декларация была значительно доработана на основе венгерских предложений

Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто написал Мадьяр

Ранее он рассказал, что Венгрия испытывает сомнения в вопросе вступления Украины в Европейский союз в то время, как позиции других стран-участниц объединения расходятся.

До этого Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным.