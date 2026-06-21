Москва21 июнВести.В случае успешного завершения переговоров по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз жителям Венгрии предстоит высказаться по этому вопросу на общенациональном референдуме, сообщил журналистам премьер-министр Петер Мадьяр.
Он выразил недовольство попытками Брюсселя ускорить процесс евроинтеграции постсоветской республики, игнорируя при этом страны, которые уже давно ожидают вступления в объединение.
Если Украина в какой-то момент сможет завершить переговоры с Брюсселем, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтраподчеркнул Мадьяр, слова которого приводит РИА Новости
Ранее премьер сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление получило единогласную поддержку всех 27 стран–участниц сообщества.
Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатовдобавил Мадьяр
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от ЕС к 2027 году принять постсоветскую республику в состав объединения.
Венгерский премьер, в свою очередь, предупредил власти в Киеве, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным.
Однако, как заявляла глава европейской дипломатии Кая Каллас, европейские лидеры неоднократно указывали на необходимость реформ на Украине. Еврокомиссар также отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС.