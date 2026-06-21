Мадьяр пообещал организовать в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

Мадьяр раскрыл план действий Венгрии в случае принятия Украины в ЕС Мадьяр пообещал организовать в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

Москва21 июн Вести.В случае успешного завершения переговоров по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз жителям Венгрии предстоит высказаться по этому вопросу на общенациональном референдуме, сообщил журналистам премьер-министр Петер Мадьяр.

Он выразил недовольство попытками Брюсселя ускорить процесс евроинтеграции постсоветской республики, игнорируя при этом страны, которые уже давно ожидают вступления в объединение.

Если Украина в какой-то момент сможет завершить переговоры с Брюсселем, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра подчеркнул Мадьяр, слова которого приводит РИА Новости

Ранее премьер сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление получило единогласную поддержку всех 27 стран–участниц сообщества.

Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов добавил Мадьяр

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от ЕС к 2027 году принять постсоветскую республику в состав объединения.

Венгерский премьер, в свою очередь, предупредил власти в Киеве, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным.

Однако, как заявляла глава европейской дипломатии Кая Каллас, европейские лидеры неоднократно указывали на необходимость реформ на Украине. Еврокомиссар также отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС.