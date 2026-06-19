Москва19 июнВести.Венгрия испытывает сомнения в вопросе вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в то время, как позиции других стран-участниц объединения расходятся. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает прием кандидатов в Евросоюз только "на основе их достижений и результатов их деятельности", передает ТАСС.
Честно говоря, среди государств-членов есть те, кто говорит то же самое, что и мызаявил Мадьяр
Между тем, как сообщил портал Euractiv, европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС.