Мадьяр рассказал о сомнениях Венгрии по поводу членства Украины в ЕС Мадьяр заявил, что позиции стран Евросоюза по вступлению Украины расходятся

Москва19 июн Вести.Венгрия испытывает сомнения в вопросе вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в то время, как позиции других стран-участниц объединения расходятся. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает прием кандидатов в Евросоюз только "на основе их достижений и результатов их деятельности", передает ТАСС.

Честно говоря, среди государств-членов есть те, кто говорит то же самое, что и мы заявил Мадьяр

Между тем, как сообщил портал Euractiv, европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС.