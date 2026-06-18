Москва18 июнВести.Европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в Брюсселе.
Разъясняя позицию Франции и Нидерландов по этому вопросу, один из дипломатов отметил, что в ускоренном принятии Украины в ЕС нет необходимости.
На Албанию уже ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три неделисказал порталу неназванный евродипломат
Ранее сообщалось, что 15 июня Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении в объединение.