Москва15 июнВести.Евросоюз и Украина дали старт официальным переговорам о членстве. Церемония открытия состоялась на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
На конференции Украина открыла переговорный кластер "основ", который включает пять глав – правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика.
По этим разделам страна-кандидат должна привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС.
Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлениинаписал Кошта
Еврокомиссия добилась начала переговоров о вступлении Украины после двухлетней блокировки со стороны Венгрии. Будапешт отозвал свое решение после официального соглашения, защищающего права венгров в Закарпатье. Венгерский МИД при этом подчеркивал, что процесс присоединения Украины к ЕС будет поставлен на паузу, если Киев не выполнит условия.