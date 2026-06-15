Председатель ЕС сообщил о начале переговоров с Украиной о членстве в объединении

ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении Председатель ЕС сообщил о начале переговоров с Украиной о членстве в объединении

Москва15 июн Вести.Евросоюз и Украина дали старт официальным переговорам о членстве. Церемония открытия состоялась на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

На конференции Украина открыла переговорный кластер "основ", который включает пять глав – правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика.

По этим разделам страна-кандидат должна привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС.

Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении написал Кошта

Еврокомиссия добилась начала переговоров о вступлении Украины после двухлетней блокировки со стороны Венгрии. Будапешт отозвал свое решение после официального соглашения, защищающего права венгров в Закарпатье. Венгерский МИД при этом подчеркивал, что процесс присоединения Украины к ЕС будет поставлен на паузу, если Киев не выполнит условия.