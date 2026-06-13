Мадьяр: Будапешт и Киев оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье

Украина и Венгрия оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье Мадьяр: Будапешт и Киев оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье

Москва13 июн Вести.Соглашение между Венгрией и Украиной о правах венгерского сообщества в Закарпатье официально оформлено. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Как сообщил венгерский премьер в соцсети X, документ затрагивает образовательные, культурные, языковые и политические права этнических венгров, которые проживают на Украине.

Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерского сообщества в Закарпатье в настоящее время официально оформлено написал Мадьяр

Украина, по его словам, направила официальную дипломатическую ноту, в которой обязалась выполнять все положения соглашения.

Также Мадьяр добавил, что его правительству "всего за несколько недель удалось решить проблему, которую правительство [экс-премьера Венгрии Виктора] Орбана не могло решить в течение 10 лет".

Ранее Мадьяр анонсировал внеочередную пресс-конференцию, на которой намерен представить компромат на прошлое правительство страны, возглавляемое Виктором Орбаном.