Москва13 июнВести.Соглашение между Венгрией и Украиной о правах венгерского сообщества в Закарпатье официально оформлено. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Как сообщил венгерский премьер в соцсети X, документ затрагивает образовательные, культурные, языковые и политические права этнических венгров, которые проживают на Украине.
Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерского сообщества в Закарпатье в настоящее время официально оформленонаписал Мадьяр
Украина, по его словам, направила официальную дипломатическую ноту, в которой обязалась выполнять все положения соглашения.
Также Мадьяр добавил, что его правительству "всего за несколько недель удалось решить проблему, которую правительство [экс-премьера Венгрии Виктора] Орбана не могло решить в течение 10 лет".
Ранее Мадьяр анонсировал внеочередную пресс-конференцию, на которой намерен представить компромат на прошлое правительство страны, возглавляемое Виктором Орбаном.