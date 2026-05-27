Венгрия может согласиться на прием Украины в ЕС, если решится вопрос Закарпатья

В Венгрии рассказали, при каких условиях согласятся принять Украину в ЕС Венгрия может согласиться на прием Украины в ЕС, если решится вопрос Закарпатья

Москва27 мая Вести.Венгрия готова рассмотреть возможность начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз при условии, что Киев урегулирует вопрос прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила представитель венгерского правительства Ванда Сонди.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 18 мая подчеркнул, что Киев должен выполнить 11 требований Будапешта для восстановления прав венгров, проживающих в Закарпатье. Выполнение этих условий является обязательным для того, чтобы Венгрия поддержала начало процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

Премьер-министр несколько раз заявлял, что это возможно, если Украина выполнит условия, которые ей направила Венгрия. Тогда это возможно, но переговоры на техническом уровне с Украиной уже ведутся. Если переговоры на уровне экспертов приведут к результатам, то могут последовать переговоры на любом другом уровне сказала Сонди

Она отметила, что в случае успеха в этом вопросе может состояться личная встреча между Мадьяром и главой киевского режима Владимиром Зеленским, предположительно в городе Берегово, расположенном в Закарпатье.

Бывший кабинет министров Венгрии неоднократно утверждал, что Киев несет ответственность за ухудшение отношений между странами, и подчеркивал, что Будапешт не пойдет на шаги по вступлению Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.

Ранее Politico писало, что Венгрия в ближайшие недели может поддержать вступление Украины в ЕС.