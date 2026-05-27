Москва27 маяВести.Венгрия готова рассмотреть возможность начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз при условии, что Киев урегулирует вопрос прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила представитель венгерского правительства Ванда Сонди.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 18 мая подчеркнул, что Киев должен выполнить 11 требований Будапешта для восстановления прав венгров, проживающих в Закарпатье. Выполнение этих условий является обязательным для того, чтобы Венгрия поддержала начало процедуры вступления Украины в Европейский Союз.
Премьер-министр несколько раз заявлял, что это возможно, если Украина выполнит условия, которые ей направила Венгрия. Тогда это возможно, но переговоры на техническом уровне с Украиной уже ведутся. Если переговоры на уровне экспертов приведут к результатам, то могут последовать переговоры на любом другом уровнесказала Сонди
Она отметила, что в случае успеха в этом вопросе может состояться личная встреча между Мадьяром и главой киевского режима Владимиром Зеленским, предположительно в городе Берегово, расположенном в Закарпатье.
Бывший кабинет министров Венгрии неоднократно утверждал, что Киев несет ответственность за ухудшение отношений между странами, и подчеркивал, что Будапешт не пойдет на шаги по вступлению Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.
Ранее Politico писало, что Венгрия в ближайшие недели может поддержать вступление Украины в ЕС.