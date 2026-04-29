Мадьяру заявили в Киеве, что график встреч Зеленского еще не составлен

В офисе Зеленского ответили на предложение Мадьяра о встрече Мадьяру заявили в Киеве, что график встреч Зеленского еще не составлен

Москва29 апр Вести.Будущему премьеру Венгрии Петеру Мадьяру заявили в Киеве, что график встреч Владимира Зеленского еще не составлен.

Мадьяр хотел провести встречу с главой киевского режима, чтобы обсудить восстановление прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Венгры хотели назначить встречу на начало июня.

Однако, как заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, двусторонние встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов.

Зеленский еще не согласовывал график на июнь приводит издание "Европейская правда" ответ Литвина

Петер Мадьяр будет избран премьер-министром на заседании венгерского парламента нового созыва 9 мая. Его партия победила на выборах 12 апреля и получила более двух третей мест в высшем законодательном органе.

Будапешт неоднократно заявлял, что после 2015 года проживающие в Закарпатской области этнические венгры были лишены своих прав, в том числе права использовать родной язык в культуре и образовании.