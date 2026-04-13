Киев заявил о готовности к организации диалога между Зеленским и Мадьяром

Москва13 апр Вести.Киев направил Будапешту сигнал о готовности к организации контактов главы киевского режима Владимира Зеленского с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина заинтересована в контактах такого рода и ждет их.

Мы открыты, мы хотим и уже передали сигналы [о готовности к организации] соответствующих контактов [Зеленского] и господина Мадьяра. И мы, повторюсь, готовы к этому диалогу сообщил Сибига в видео, которое опубликовало украинское издание "Новости.Live"

Ранее оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии. Впрочем, издание Politico сообщало, что Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.