Москва13 апрВести.Киев направил Будапешту сигнал о готовности к организации контактов главы киевского режима Владимира Зеленского с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, Украина заинтересована в контактах такого рода и ждет их.
Мы открыты, мы хотим и уже передали сигналы [о готовности к организации] соответствующих контактов [Зеленского] и господина Мадьяра. И мы, повторюсь, готовы к этому диалогусообщил Сибига в видео, которое опубликовало украинское издание "Новости.Live"
Ранее оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии. Впрочем, издание Politico сообщало, что Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.